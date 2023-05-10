Экс-главком НАТО назвал главный страх Запада на Украине
Вашингтон, 10 мая 2023, 10:48 — REGNUM Самым главным страхом НАТО является военный успех Украины, так как Россия никогда не допустит своего поражения. Об этом 10 мая заявил бывший главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав телеканалу ABC Action News.
«Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что господин Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — сказал Бридлав.
По его словам, риторика сдерживания, которую использует Россия, оказывает «бешеный» эффект, и США этому поддаются.
По мнению генерала, такой рычаг воздействия является причиной ограниченной помощи Киеву, что и обеспечивает безопасность России.
Бридлав отметил, что Запад даёт Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражения на поле боя, но недостаточно для победы.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что начиная с зимы альянс и его партнёры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. По его словам, было обучено более девяти бригад ВСУ, которые «полностью укомплектованы».