В Омской области корова ударила по стене копытом и убила скотника

Омск, , 10:48 — REGNUM Сотрудник молочного комплекса в Омской области погиб после того, как корова ударила копытом в стену. Об этом сообщили 10 мая источники в силовых структурах.

Корова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

24-летний мужчина погиб во время работы со скотом в молочном комплексе «Кутузовское» утром 6 мая, но о происшествии стало известно только сейчас. Скотник получил смертельные травмы, когда на него упала бетонная плита.

«Корова ударила копытом по стене. Стена упала на скотника, и всё, сразу смерть. Это видели два свидетеля», — рассказали источники РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Устанавливаются обстоятельства трагедии и виновные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гонконге мясник погиб на скотобойне, когда попытался забить свинью. Он собирался добить животное, обездвиженное ударом электрошокера, но свинья пришла в себя и уронила мясника на его же тесак.