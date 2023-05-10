Новосибирск, , 10:48 — REGNUM В Новосибирске неизвестные пытались поджечь законсервированный бомбардировщик Су-24. Об этом 10 мая сообщил Telegram-канал «112».

Фронтовой бомбардировщик Су-24 Дарья Драй © ИА REGNUM

По его информации, два человека проникли на территорию авиазавода имени Чкалова, предварительно разрезав сетку-рабицу, которой была ограждена площадка, и совершили попытку поджога законсервированного бомбардировщика. Отмечается, что свои действия они снимали на видео. Данную запись, которая была размещена в социальных сетях, увидели сотрудники ФСБ, которые выехали на авиазавод для проверки сведений.

Уточняется, что на месте специалисты установили, что это не фейк. По информации журналистов, самолёт повреждений не получил, при этом обгорела травяная растительность под одной из стоек шасси. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников. На объекте было решено выставить дополнительные посты охраны.

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