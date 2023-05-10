Доха, 10 мая, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Организаторы чемпионата мира по дзюдо в столице Катара Дохе удалили с трибун российских болельщиков, которые пришли посмотреть соревнования с георгиевскими лентами на одежде, сообщил портал Inside the Games, ссылаясь на источник в международной федерации дзюдо (IJF).

Денис Абрамов ИА REGNUM Георгиевская ленточка

«Организаторы попросили убрать ленты, однако они отказались это сделать. Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования», — рассказал представитель IJF, уточнив, что речь идет о троих болельщиках.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Дохе с 7 по 14 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля IJF разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Однако позднее, 2 мая, после изучения биографических данных российских спортсменов, не допустила восемь представителей сборной России. Уточняется, что спортсменов проверяли, чтобы установить места их работы и проанализировать их высказывания на тему российской спецоперации на Украине.

В свою очередь, руководство сборной команды Украины по дзюдо решило бойкотировать чемпионат мира по этому виду спорта из-за допуска к соревнованиям спортсменов из Белоруссии и России.