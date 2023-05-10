Российские военные уничтожили подразделение ВСУ в Майорске
Горловка, ДНР, 10 мая 2023, 10:31 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили подразделение ВСУ под Горловкой, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
На опубликованных кадрах видно, как бойцы 132-й бригады ВС России (бывшая 3-я бригада Народной милиции ДНР) ведут огонь по позициям ВСУ.
Украинские военные прячутся за насыпь, параллельно отстреливаясь. Дождавшись, пока противник соберётся в одном месте, военнослужащие ВС России открыли прицельный огонь, уничтожив подразделение.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе удара артиллерии по району Часова Яра был ликвидирован главный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Титаренко.
Титаренко был главным консультантом по вопросам внутренней и гуманитарной политики.