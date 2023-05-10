«РВ»: ВС России уничтожили целое подразделение ВСУ в Майорске

Горловка, ДНР, , 10:31 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили подразделение ВСУ под Горловкой, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Уничтоженное подразделение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На опубликованных кадрах видно, как бойцы 132-й бригады ВС России (бывшая 3-я бригада Народной милиции ДНР) ведут огонь по позициям ВСУ.

Украинские военные прячутся за насыпь, параллельно отстреливаясь. Дождавшись, пока противник соберётся в одном месте, военнослужащие ВС России открыли прицельный огонь, уничтожив подразделение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе удара артиллерии по району Часова Яра был ликвидирован главный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Титаренко.

Титаренко был главным консультантом по вопросам внутренней и гуманитарной политики.