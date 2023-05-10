Ижевск, , 10:38 — REGNUM Два маленьких ребёнка погибли в результате пожара в частном доме в удмуртском поселке Игра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

По её информации, вечером 9 мая спасатели получили информацию о пожаре в одноэтажном деревянном доме на ул. Железнодорожная в п. Игра Удмуртской Республики. По тревоге были подняты 25 огнеборцев, которые задействовали 11 единиц техники.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение здания, произошло обрушение кровли. Площадь возгорания составила порядка 80 кв. метров.

Уточняется, что спасатели обнаружили тела девочки 2021 г. р. и мальчика 2019 г. р. Отмечается, что ожоги различной степени тяжести получили мать 2004 г. р. и её сын в возрасте 2,5 месяца.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, в Курганской области потушили все угрожавшие населённым пунктам пожары. От огня удалось спасти более 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения населения. В некоторых регионах России, в том числе Курганской, Свердловской и Омской областях, продолжается борьба с природными пожарами.