Школа при посольстве РФ в Польше возобновила занятия по расписанию

Варшава, , 10:22 — REGNUM Школа при российском посольстве в Варшаве возобновила учебный процесс в новых помещениях, все 18 классов подготовлены к занятиям со всем необходимым оборудованием, сообщил 10 мая её директор Леонид Щукин.

Российский флаг Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Учебный процесс начался. Все учителя на своих местах. Все в своих кабинетах. Сегодня идёт нормальный учебный процесс по расписанию», — сказал он ТАСС.

В последние дни под школьные помещения переоборудовали несколько пустующих квартир в жилом комплексе российского посольства. Обучение продолжают около 30–40 учащихся с первого по 11-й класс. По словам Щукина, в конце года итоговая государственная аттестация будет проведена с соблюдением всех сроков и правил.

О захвате российской школы в Варшаве ИА REGNUM сообщало ранее. Местные власти осуществили его утром 29 апреля. Сотрудникам школы и учащимся дали несколько часов на то, чтобы они покинули здание, и несколько дней для вывоза имущества.

МИД позднее опубликовал заявление, в котором выразил протест действиям Варшавы и пообещал ответные меры. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что никто не удивится, если дипломатические отношения двух стран будут разорваны.

Тем временем спикер шведской правительственной партии «Либералы» и член комитета Риксдага по иностранным делам Юар Форссел заявил 5 мая, что Швеции стоит брать пример с Польши в деле изъятия дома торгового представительства России.

Речь идёт о торгпредстве в Швеции на острове Лидингё в Стокгольме, жильцы которого якобы не выплачивают арендную плату. По его словам, «Польша всё делает правильно».