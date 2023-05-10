Baza: сотрудники ФСБ задержали пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части Балашихи

Балашиха, Московская область, , 09:50 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части подмосковной Балашихи, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что группа молодых людей планировала сделать подкоп на территорию воинской части, пробраться внутрь, а после подорвать технику и устроить поджог.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также сообщается, что подозреваемые разработали план нападения и пути отхода. Они привезли инструменты к месту планируемого подкопа, но были обезврежены спецслужбами.

Возраст задержанных от 15 до 20 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека пытались проникнуть на территорию воинской части в городе Новороссийске (Краснодарский край). Один задержан, второй убит.

Часовой заметил двоих неизвестных, которые пролезли через дырку в заборе и шли в его сторону. Военный окликнул их и сделал в воздух предупреждающие выстрелы, но непрошеных гостей это не остановило: один из них шёл прямо на часового.