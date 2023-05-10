Генерал ВВС Греции в отставке Христу заявил, что Афины не должны обрывать связи с Москвой

Афины , , 09:35 — REGNUM Греция не должна обрывать связи с Россией, не должна поддерживать антироссийские санкции. Об этом заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что Греция и Советский Союз вместе боролись с нацизмом.

«Россия и Греция имеют наибольшие жертвы во Второй мировой войне относительно размеров населения. Мы православные. Мы люди, которые имеют тесные связи. И в России, и в Греции большие общины соотечественников», — приводит слова Христу РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что ситуация изменилась, так как власти Греции решили быть на «правильной стороне» истории, которая оказалась неправильной.

Христу является сопредседателем внепарламентской партии «Эмброс» («Вперед»), которая идёт на выборы в составе коалиции «Альянс перемен». Данная коалиция выступает за отмену санкций в отношении России, а также за прекращение поставок оружия Киеву и за восстановление связей с Россией.

По словам греческого политика, он верит, что его партия пройдёт в парламент.

«В парламенте публичное слово имеет другое измерение и другой вес. И мы сможем обсуждать и все эти проблемы, и греко-турецкие отношения, и международные проблемы. Не может Греция оборвать связи с Россией. Не должно быть такой внешней политики», — подчеркнул он.

Христу напомнил, что Турция незаконно оккупировала часть Кипра, угрожает Греции, однако у Греции есть каналы связи с Турцией.

«Почему у нас нет каналов связи с Россией, которая не сделала нам ничего плохого?» — обратил внимание политик, добавив, что бывает в Крыму и всегда встречался с греками, которые имеют всю полноту прав граждан России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Христу заявил, что Киев сделал очень большую ошибку, перенеся боевые действия в города, это преступление против народа Украины. Офицер подчеркнул, что президент Украины и руководство страны совершают преступление против собственного народа с тысячами жертв среди мирного населения.

Ранее начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос сообщил о готовности передать Украине ещё одну партию БМП-1. Помимо боевых машин, Греция готова выделить Украине артиллерийские снаряды и боеприпасы. Кроме того, Афины заявили о возможности оказывать помощь в обучении экипажей танков Leopard, а также высказали желание помогать в лечении раненых.

Павлос Христу заявил, что ВСУ не смогут провести контрнаступление из-за того, что не имеет для этого необходимых возможностей. Он считает, что Соединённые Штаты оказывают Киеву военную помощь, но не настолько, чтобы он победил.

Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что будущее Украины и её граждан не входит в сферу интересов её союзников. Он подчеркнул, что помощь Украине со стороны Соединённых Штатов Америки и стран Европейского союза не бескорыстна.