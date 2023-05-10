Москва, 10 мая, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Спиридонов («Единая Россия») предложил штрафовать владельцев домашних животных, которые отправляют своих питомцев на самовыгул. Об этом сообщила газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Самовыгул собак

Согласно данным издания, по инициативе Спиридонова в закон «Об ответственном обращении с животными» предложено внести изменения. Предлагается приравнять безнадзорный выгул собак к выбрасыванию их на улицу.

Помимо этого, депутат предложил сделать чипирование собак обязательным для отслеживания недобросовестных хозяев. Он считает, что лишь системные нормы смогут дисциплинировать граждан.

Он обратил внимание на то, что, например, установка видеокамер на автотрассах и автоматизированная система штрафов за нарушение правил дорожного движения помогли сократить число дорожно-транспортных происшествий и повлияли на культуру вождения.

«По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах», — приводит газета слова Спиридонова.

Отмечается, что в качестве размера штрафа за самовыгул депутат предложил величину МРОТа, которая различна в субъектах РФ. При этом минимальный размер МРОТ, установленный в 2023 году, составляет 16 242 рубля.

Как передавало ИА REGNUM, общественность активно обсуждает законопроект, который позволит региональным властям вводить на своей территории особые правила обращения с бездомными животными, включая право на их умерщвление.

За такую возможность ратуют некоторые главы регионов, которые считают, что именно из-за отсутствия такого права у властей бродячие собаки нападают на граждан.

Против крайних мер выступают зоозащитники, которые считают, что региональные власти лукавят и причина проблем с бродячими животными никак не связана с необходимостью их убивать.