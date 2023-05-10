«Ъ»: «Иркут» и ОДК спрогнозировали пятикратное сокращение парка SSJ-100 к 2030 году

Москва, , 10:26 — REGNUM Проблемы с ремонтом приведут к более чем пятикратному сокращению российского парка самолётов Sukhoi Superjet 100 к 2030 году: из нынешних 150 машин на крыле останется 28. Такой прогноз дают производитель лайнера корпорация «Иркут» и Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) (обе входят в Ростех), пишет 10 мая «Коммерсантъ».

SSJ-100 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что установленные на самолётах российско-французские двигатели SaM-146, обслуживанием горячей части которых занимались французские специалисты, выработают свой ресурс. Вскоре после начала спецоперации России на Украине производитель Safran прекратил участие в совместном предприятии с ОДК PowerJet.

В России не хватает подменных двигателей и нет возможности ремонтировать их горячую часть. Если такие работы удастся освоить, в эксплуатации останутся 106 самолётов, отметили в «Иркуте».

С 2024 года ожидаются поставки новых отечественных двигателей ПД-8, которые могут заменить SaM-146. Производитель лайнера предупредил о «значительном объёме затрат» на ремоторизацию и необходимости господдержки. Переход на другой двигатель потребует замены или доработки ряда узлов и систем самолёта.

В конце 2021 года стоимость лайнера SSJ-100 составляла 2–2,5 млрд рублей. Новый комплект двигателей для него, по самым минимальным оценкам, стоит 1,3–1,8 млрд. Это значит, что закупка новых ПД-8 для 120 самолетов обойдётся по меньшей мере в 160–220 млрд рублей. Собеседники издания в авиакомпаниях полагают, что в действительности затраты будут выше минимум в 1,5–2 раза, так как SaM-146 выпускался серийно, а ПД-8 разрабатывают с нуля.

Источники издания считают, что сохранение в эксплуатации к 2030 году 106 лайнеров SSJ-100 маловероятно. Некоторые предположили, что ремонт попытаются передать Ирану, имеющему опыт работы с иностранными авиационными двигателями.

Участники рынка сомневаются и в том, что ОДК сможет нарастить выпуск ПД-8 выше заявленных показателей. В стратегии Минтранса говорится, что к 2030 году должны быть произведены 314 таких двигателей. Выпуск SSJ-New запланирован в количестве 142 единиц.

Ряд собеседников издания считает даже оптимистичным прогноз «Иркута» и ОДК по срокам сокращения парка лайнеров. Они отмечают, что у авиакомпаний нет средств на замену двигателей, кроме того, возможны технические проблемы с этой сложной операцией.

Летом 2022 года Минтранс составил стратегию развития российской авиации, которая предполагает сохранение в эксплуатации всех 170 ближнемагистральных самолётов, в основном SSJ-100. В «Иркуте» признали, что количество используемых самолётов неизбежно сокращается.

В феврале глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что замена двигателей SaM-146 на ПД-8 может обойтись в сумму, сравнимую с остаточной стоимостью самого самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех», Александр Войт в апреле анонсировал на май первый полёт самолёта SSJ New с российским оборудованием.