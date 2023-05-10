Приложение попавшего под санкции банка «Санкт-Петербург» удалили из App Store

Москва, , 08:57 — REGNUM Мобильные приложения банка «Санкт-Петербург», подпавшего ранее под санкции США, стали недоступны для скачивания из App Store, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банк «Санкт-Петербург» © Валентин Егоршин/ТАСС

На сайте банка сообщается, что приложения перестали быть доступны 5 мая.

Вместе с тем ранее установленное на смартфоны мобильное приложение продолжает работать в штатном режиме и позволяет полноценно пользоваться продуктами и услугами кредитной организации, уточнили в банке.

Напомним, в конце февраля 2023 года Запад ввёл новые ограничения против ряда российских банков.

Так, с 24 февраля США и Великобритания ограничили проведение операций для банков «Приморье», «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Ланта-банка», «Металлинвестбанка», «Московского кредитного банка», «МТС-банка», «СДМ-банка», УБРиР. ЕС с 25 февраля наложил на «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф» санкции.

Ранее AppStore удалил приложения банка «Тинькофф» и «МТС-банка».