Baza: два беспилотника атаковали военный полигон в Воронежской области

Воронеж, , 08:59 — REGNUM Два беспилотных летательных аппарата атаковали военный полигон в Воронежской области. Об этом 10 мая сообщил Telegram-канал Baza.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, ночью 10 мая два беспилотника, которые были начинены взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались во время падения.

Уточняется, что в результате пострадали порядка 14 военнослужащих. По предварительной информации, никто не погиб.

Как передавало ИА REGNUM, утром 10 мая система ПВО сбила беспилотник над деревней Толмачёво в Курской области. Отмечается, что сбитый БПЛА был вражеским. От упавших обломков никто не пострадал.

8 мая в Крыму неподалеку от села Глазовка Ленинского района над Азовским морем был сбит неизвестный беспилотник. Отмечается, что никто не пострадал. Обломки БПЛА пока не найдены.