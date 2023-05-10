Афины , 10 мая, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Киев сделал очень большую ошибку, перенеся боевые действия в города, это преступление против народа Украины. Об этом заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, глава общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

Виктор Антонюк/РИА Новости Окопы ВСУ, устроенные во дворе жилого дома в Северодонецке

«Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли войну в города. Войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве», — приводит РИА Новости его слова.

Он также напомнил, что в ходе Второй мировой войны было очень мало боёв в городах с населением, а когда они там проходили, то большинство жителей уходило оттуда.

«Украина со своей военной догмой перенесла войну в города, не выведя жителей, поэтому есть большие потери с обеих сторон. Погибает мирное население. Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь, и держишь население посреди боёв, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах», — заявил он, напомнив, что такие действия запрещены международными законами ведения войны.

Офицер подчеркнул, что президент Украины и руководство страны совершают преступление против собственного народа с тысячами жертв среди мирного населения.

Христу обратил внимание на то, что международная общественность не возмутилась, когда восемь лет ВСУ бомбили города.

«Она не знала, что происходит? Никто не говорит о тех бомбардировках», — заявил офицер.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Христу заявил, что киевская армия не сможет провести контрнаступление в силу того, что не имеет для этого необходимых возможностей. Также генерал считает, что США оказывают Украине военную помощь, но не настолько, чтобы она победила.

При этом отставной генерал ВВС США Филип Бридлав подчеркнул, что страны Европы боятся победы Украины в спецоперации и реакции России, которая никогда не смирится со своим поражением.

Журналист-расследователь Кит Кларенберг написал, что в Европе опасаются угрозы неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины. «Неонацистская террористическая угроза растёт по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции», — считает автор.