Маск: в Twitter появится голосовой и видеочат, а также шифрование личных сообщений

Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Соцсеть Twitter в ближайшее время добавит функцию видео — и аудиозвонков, сообщил американский бизнесмен, владелец соцсети Илон Маск.

Twitter © Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Скоро появится голосовой и видеочат с вашей учетной записи с любым человеком на этой платформе», — написал он в своём аккаунте.

Маск добавил, что пользователи соцсети смогут общаться с людьми «в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона».

Также он отметил, что 10 мая в Twitter будет добавлено сквозное шифрование личных сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять. Таким образом он ответил на сообщение пользователя о том, что вышеупомянутое приложение несколько раз использовало микрофон, пока он спал.