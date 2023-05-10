Конья, Турция, 10 мая, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Жители турецкого города Конья в панике вышли на улицы после землетрясения магнитудой 4,2 в регионе, пишет 10 мая газета Yeni Şafak.

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023

Отмечается, что землетрясение произошло 10 мая в 02:14 (совпадает с мск) в районе Кулу. Очаг залегал на глубине 7,86 км.

«В связи с землетрясением в районе Кулу некоторые граждане в панике вышли на улицы и некоторое время ждали», — передаёт телеканал.

Один из вышедших на улицу жителей упал в обморок, ему была оказана медицинская помощь. По предварительным данным, жертв, травм и обрушения строений не было.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность России за отправку аэромобильного госпиталя для оказания помощи пострадавшим при землетрясениях.

Россия одной из первых направила в Турцию отряды спасателей, медицинский персонал, развернула мобильный госпиталь.