Блинкен: Госдеп использует ИИ для сбора российского контента для выявления дезинформации

Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Госдепартамент США применяет технологию искусственного интеллекта (ИИ) при сборе российского информационного контента для выявления дезинформации. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на мероприятии организации Freedom House.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Государственный департамент разработал агрегатор онлайн-контента по Украине с поддержкой искусственного интеллекта для сбора поддающейся проверке российской дезинформации, чтобы затем делиться этим с партнёрами по всему миру для продвижения независимых медиа и цифровой грамотности», — приводит его слова РИА Новости.

Блинкен уточнил, что специалисты США работают с партнёрами и представителями научно-образовательной сферы для выявления недостоверных текстов, которые генерируются российскими чат-ботами.

Как передавало ИА REGNUM, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли высказал мнение о том, что самой мощной технологией в ведении войны является искусственный интеллект. Он считает, что страна, которая сможет внедрить ИИ и квантовые вычисления в военное дело, получит значительные преимущества.

При этом американский миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект неизбежно вырвется из-под контроля человека, обладая при этом потенциалом для уничтожения человечества, хотя сценарий будет отличаться от тех, что были показаны в фантастических фильмах вроде «Терминатора». Он призвал как можно скорее создать ведомство, ответственное за регулирование сферы ИИ, не дожидаясь, пока «произойдёт что-то плохое».

Ранее Маск объявил о планах создать версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT. Новая платформа будет настроена на выдачу всей необходимой информации и лишена цензуры.

Автор книги Sapiens Юваль Ной Харари сравнил ChatGPT c оружием массового поражения. Он считает, что, несмотря на то, что искусственный интеллект можно использовать и в благих целях, он несёт и угрозу для человеческой цивилизации, поскольку способен самостоятельно создавать уникальные музыку, тексты и изображения.