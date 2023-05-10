Рогов: Киев заявляет о новых силах РФ на ЗАЭС для создания повода для захвата станции ВСУ

Мелитополь, , 08:17 — REGNUM Сообщение украинской государственной компании «Энергоатом» о размещении дополнительных сил России и военной технике около Запорожской АЭС предназначается для обоснования попытки захвата станции ВСУ. Об этом 10 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

2-й энергоблок Запорожской АЭС © Алексей Куденко/РИА Новости

9 мая бывший оператор Запорожской АЭС «Энергоатом» сделал заявление, что ситуация на объекте продолжает «ухудшаться» из-за якобы размещения на нём дополнительных российских сил.

Рогов отметил, что у него нет сомнений, что при определенном стечении обстоятельств Киев сделает попытку форсирования Днепра, создания плацдарма и захвата Запорожской АЭС.

«Естественно, им охрана станции мешает. Готовя провокацию, они на будущее оправдываются, что во всём виновата Россия», — приводит ТАСС его слова.

Рогов также напомнил, что ранее была распространена недостоверная информация о размещении взрывчатки на крыше четвертого корпуса станции, что не соответствует действительности.

4 мая в «Энергоатоме» заявили, что силы России якобы разместили военную технику, взрывчатку и оружие в помещении турбинного отделения 4-го энергоблока станции.

«Это либо просто информационный шум, либо информационный шум, являющийся прикрытием для готовящейся провокации в отношении Запорожской АЭС», — отметил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Он пояснил, что Киеву нужно объяснять свои действия западным политикам и своим избирателям, поэтому картинка с рассказом, что во всем виноваты русские, попадает в эту парадигму.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Рогов обвинил главу МАГАТЭ в утаивании главной опасности для ЗАЭС. Он призвал генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Рогов отметил, что Гросси постоянно заявляет об обеспокоенности чем-либо, но не говорит главного ― единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима Зеленского и украинских боевиков, занимающихся ядерным терроризмом.

Ранее Гросси заявил, что ситуация около Запорожской атомной электростанции становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной. Он выразил крайнюю обеспокоенность реальными угрозами ядерной безопасности для ЗАЭС и призвал действовать для предотвращения «угрозы серьёзной ядерной аварии».