Экс-главком НАТО в Европе заявил, что Запад боится победы Украины из-за ядерной угрозы России

Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Военный успех ВСУ в конфликте с Россией является главным страхом стран Запада, заявил американский генерал в отставке и бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

Запуск PC-24 «Ярс» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, в интервью телеканалу ABC Action News он отметил, что успех Киева грозит ядерной эскалацией и кризисом на территории Европы. По его мнению, президент России Владимир Путин «осознанно продвигает такую риторику в целях сдерживания военной поддержки ВСУ».

Американский генерал в отставке добавил, что Запад даът Киеву «достаточно, чтобы он не потерпел поражение на поле боя».

«Но я считаю очевидным, хоть об этом и не говорят публично, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что начиная с зимы 2022–2023 года Североатлантический альянс и его партнёры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. По его словам, этой зимой было обучено девять бригад ВСУ, и они теперь «полностью укомплектованы».

В свою очередь доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис считает, что в Европе будет сформирована новая архитектура безопасности, которая не будет включать Украину.