Курск, 10 мая, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат утром 10 мая над деревней Толмачёво в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Глава области подчеркнул, что сбитый БПЛА был вражеским. От упавших обломков никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму неподалёку от села Глазовка Ленинского района над Азовским морем вечером 8 мая был сбит неизвестный беспилотник.