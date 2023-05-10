Вашингтон, 10 мая, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что не подписывал никаких соглашений с уволенным с телеканала Fox News журналистом Такером Карлсоном о запуске шоу в Twitter. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск подчеркнул, что Такер «является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента». При этом он предупредил журналиста, что в Twitter он может встретиться с критикой и опровержениями от пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, американский ведущий Такер Карлсон, который уволился с телеканала Fox News, пообещал, что запустит собственное шоу в Twitter.