РИА Новости: в Красноярске задержали депутата горсовета по уголовному «дорожному» делу

Красноярск, , 07:36 — REGNUM Депутата горсовета Красноярска Самеда Юсубова задержали по делу, связанному с его работой на руководящем посту в АО «КрайДЭО» (Краевая дорожно-эксплуатационная организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ремонт дороги Дарья Драй © ИА REGNUM

Подробности задержания силовики не сообщили.

Отмечается, что Юсубов с 2020 по 2021 год работал на должностях начальника отдела, директора красноярского филиала, исполнительного директора и гендиректора АО «КрайДЭО».

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