Красноярск, 10 мая, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Силовики задержали депутата горсовета Красноярска Самеда Юсубова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

Известно, что Юсубовым правоохранители заинтересовались в связи с его работой на руководящем посту в АО «КрайДЭО» (Краевая дорожно-эксплуатационная организация).

Подробности задержания силовики не сообщили.

Юсубов с 2020 по 2021 год работал на должностях начальника отдела, директора красноярского филиала, исполнительного директора и гендиректора АО «КрайДЭО».

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