10 Мая
 
8:03

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник рано утром над деревней Толмачево Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.

8:02

На Западе пришли в ужас от угрозы, исходящей от Украины

В Европе опасаются угрозы неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины. Об этом пишет журналист-расследователь Кит Кларенберг на американском портале Grayzone.

7:58

Губернатор Старовойт: над Курской областью ПВО сбила вражеский беспилотник

Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат утром 10 мая над деревней Толмачево в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

7:45

Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утверждает, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Райдер «подтвердил», что украинские войска «сбили российскую ракету» с помощью ЗРК Patriot. В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне, передает ТАСС.

7:40

США допустили стратегическую ошибку, предоставив Украине системы Patriot, которые будут уязвимы для российских ударов, пишет военный аналитик Джефф Ламер в статье для The National Interest.

«Системы Patriot являются уязвимыми. Работа радара системы Patriot выдаёт её местоположение, делая её легкой мишенью для российских ударов. Это означает, что Patriot не может выступать универсальным средством защиты военных объектов Украины», — пишет эксперт.

7:36

ГероиZ.

7:35

Минобороны показало боевую работу расчетов противотанковых ракетных комплексов «Корнет» Западного военного округа в ходе проведения спецоперации. Получив координаты вражеских укреплений, расчеты «Корнетов» выдвинулись на боевую задачу вблизи переднего края обороны противника. В ходе боя, применяя тактику кочующих орудий, расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили огневые позиции ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БПЛА.

7:32

Главное о специальной военной операции на Украине за 9 мая.

  • Владимир Путин подписал указ о присвоении 291-й артиллерийской бригаде почетного наименования «гвардейская». Также указом президента почетное наименование «гвардейский» присвоено 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку.

  • Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Победы.

  • Вооруженными силами РФ нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.

  • Штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артёмовска. Подразделения ВДВ оказывали содействие, сковывая действия противника на флангах. За сутки на донецком направлении уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30.

  • Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Кадры из ЛНР и Запорожской области.

Минобороны РФ.