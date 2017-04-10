Наступил 441-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Одним из самых обсуждаемых стало признание отставного генерала ВВС США и бывшего Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипа Бридлава о главном страхе НАТО на Украине. «Мы на Западе боимся победы Украины», — подчеркнул он, пояснив, что страх связан с реакцией России, которая никогда не смирится со своим поражением. «Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — заявил генерал. По его оценке, США намеренно не дают Украине того, что ей нужно для победы.

В то же время военные эксперты США так и не смогли понять, как ВС России удаётся всё чаще «глушить» и сбивать переданные киевской армии ракетные комплексы HIMARS. По мнению автора Military Watch Magazine, под угрозу уничтожения могут попасть американские спутники, координирующие пуски ракет.

Тем временем бойцы российского спецназа, находясь под плотным огнём, разгромили группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до восьми человек в окопах на авдеевском направлении. Для подавления сил противника, который активизировался и работал одновременно из нескольких орудий — танков и минометов, — российские военнослужащие с расстояния 850–900 метров применили автоматический станковый гранатомет АГС-17, пояснил РИА Новости 10 мая военнослужащий с позывным Даг.

В районе населённого пункта Приморское РСЗО «Град» уничтожила американский БТР М113 ВСУ и опорный пункт в районе села Новоселка. Ликвидирован также пункт временной дислокации боевиков в районе Малиновки и Зелёного Поля. На купянском направлении артиллеристы ВС России нанесли десять ударов по скоплениям техники и живой силы ВСУ, сорвав три попытки провести ротацию

На донецком направлении, где одной из самых горячих точек остаётся Артёмовск, суточные потери украинской армии в живой силе составили более 465 военнослужащих и наёмников.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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