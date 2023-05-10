Сенатор Пушков заявил, что США проиграли схватку за Сирию и не могут изменить новую реальность

Москва, , 07:23 — REGNUM Позиция США по возвращению Сирии после 10-летнего перерыва в Лигу арабских государств не способна изменить новой реальности. Так в своём Telegram-канале прокомментировал заявление представителя Госдепартамента Штатов Веданта Пателя, который сказал, что Сирия этого не заслуживает, член Совета Федерации Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию», — написал сенатор.

Пушков уверен, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств — это признание необратимости сдвигов в стране под руководством президента Башара Асада и восстановления контроля Дамаска над основной частью территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Лиги арабских государств (ЛАГ) о возврате Сирии в состав организации приветствуют в Москве, данный шаг поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе. Такое заявление сделала 7 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.