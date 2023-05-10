Москва, 10 мая, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Позиция США по возвращению Сирии после 10-летнего перерыва в Лигу арабских государств не способна изменить новой реальности. Так в своём Telegram-канале прокомментировал заявление представителя Госдепартамента Штатов Веданта Пателя, который сказал, что Сирия этого не заслуживает, член Совета Федерации Алексей Пушков.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

«Это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию», — написал сенатор.

Пушков уверен, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств — это признание необратимости сдвигов в стране под руководством президента Башара Асада и восстановления контроля Дамаска над основной частью территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Лиги арабских государств (ЛАГ) о возврате Сирии в состав организации приветствуют в Москве, данный шаг поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе. Такое заявление сделала 7 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.