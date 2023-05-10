Москва, 10 мая, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Зампредседателя комитета по промышленности и торговле Госдумы Александр Спиридонов («Единая Россия») вышел с инициативой: штрафовать владельцев собак, которые отпускают питомцев на самовыгул. По информации «Известий», депутат уже подготовил соответствующие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Собака

Предполагается приравнять безнадзорный выгул домашних животных к выбрасыванию их на улицу. За нарушение штрафовать хозяев в размере МРОТ (не менее 16 242 рублей). Поправки в виде законопроекта могут быть внесены уже в мае.

Спиридонов также считает, что нужно ввести обязательное чипирование питомцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России нужно ввести бесплатную обязательную маркировку для всех домашних животных. Это может быть клеймо-татуировка, бирка, а также чип, закреплённый на ошейнике.