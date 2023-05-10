Глава Ингушетии сообщил, что избитая матерью и бабушкой четырехлетняя девочка пришла в сознание

Магас, , 06:57 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что избитая матерью и бабушкой четырёхлетняя девочка Самира пришла в сознание. Об этом глава республики написал в своём Telegram-канале.

Махмуд-Али Калиматов Kremlin.ru

Он отметил, что ребёнок, пострадавший от жестокого обращения безответственных и бессердечных взрослых, пришёл в себя и начал самостоятельно дышать, без помощи ИВЛ. При этом состояние здоровья девочки остаётся тяжёлым.

Врачи диагностировали у Самиры интоксикационный синдром, анемию, психоневрологическую симптоматику.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в полицию поступил звонок из Малгобекской больницы, куда доставили избитого ребёнка. Удалось установить, что мать не имеет возможности ухаживать за девочкой из-за физического недуга и обязанности по уходу осуществляла бабушка. Обеих женщин заподозрили в том, что они избивали девочку.

Мать ребёнка арестовали. Правоохранители дадут процессуальную оценку действиям других родственников девочки, а также работе должностных лиц органов системы профилактики.