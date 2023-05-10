Генерал ВВС США Бридлав назвал победу Украины и Путина главными страхами НАТО

Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Страны Европы боятся победы Украины в спецоперации и реакции России, которая никогда не смирится со своим поражением. Об этом в беседе с телеканалом ABC Action News заявил отставной генерал ВВС США Филип Бридлав.

НАТО Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Мы, на Западе, боимся победы Украины. Потому что господин Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — признался Бридлав, который в своё время был верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Также генерал считает, что США оказывают Украине военную помощь, но не настолько, чтобы она победила.

«Мы не даём Украине того, что ей нужно для победы», — заключил бывший военный.

Как сообщало ИА REGNUM, киевская армия не сможет провести контрнаступление в силу того, что не имеет для этого необходимых возможностей. Об этом заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.