Байден может не поехать на саммит G7 из-за госдолга США

Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Нерешённый вопрос с повышением потолка госдолга США поставил под угрозу участие Джо Байдена в саммите G7, который состоится с 19 по 21 мая в Японии, в городе Хиросима.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден допустил, что может пропустить саммит и остаться в Штатах, которым грозит дефолт. Он сказал, что этот вопрос наиболее важен, но дополнил, что отказ от поездки в Японию «возможен, но маловероятен».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи 9 мая Байден и лидеры Конгресса не достигли договоренностей по повышению потолка госдолга страны.

Глава Белого дома считает, что предсказываемый экспертами дефолт станет разрушительным для экономики США.