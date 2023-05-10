Токио, 10 мая, 2023, 06:19 — ИА Регнум. В полицию Токио 10 мая поступило сообщение, что в одном из городских районов ножом ранен ребёнок. Об этом сообщила телерадиокомпания NHK.

Mr Seb Нож

Предварительно установлено, что 13-летний мальчик шёл в школу и на него напал 61-летний мужчина без определенного места жительства и рода деятельности. Ребёнок получил ранения в грудь.

Полиция задержала нападавшего, он признал свою вину. О мотивах нападения не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель города Берёзовского напал с ножом на медработника, прибывшего на вызов к его жене. Медик погиб.