Российский «Град» на запорожском направлении уничтожил американский БТР и опорные пункты ВСУ

Запорожье, Запорожская область, , 05:59 — REGNUM РСЗО «Град» разнёс БТР М113 вооруженных сил Украины производства США. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Солдаты ВСУ U.S. Army Europe

«Град» уничтожил бронетранспортёр в районе населённого пункта Приморское. Экипаж танка также разбил опорный пункт в районе Новоселка.

Кроме того, ликвидирован пункт временной дислокации боевиков в районе Малиновки и Зелёного Поля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе удара артиллерии по району Часова Яра был убит главный советник офиса президента Украины Алексей Титаренко. Он был главным консультантом по вопросам внутренней и гуманитарной политики.