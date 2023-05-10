Запорожье, Запорожская область, 10 мая, 2023, 05:59 — ИА Регнум. РСЗО «Град» разнёс БТР М113 вооруженных сил Украины производства США. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

U.S. Army Europe Солдаты ВСУ

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«Град» уничтожил бронетранспортёр в районе населённого пункта Приморское. Экипаж танка также разбил опорный пункт в районе Новоселка.

Кроме того, ликвидирован пункт временной дислокации боевиков в районе Малиновки и Зелёного Поля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе удара артиллерии по району Часова Яра был убит главный советник офиса президента Украины Алексей Титаренко. Он был главным консультантом по вопросам внутренней и гуманитарной политики.