Москва, 10 мая, 2023, 05:45 — ИА Регнум. На авдеевском направлении, находясь под плотным огнём противника, спецназовцы Южной группировки войск РФ уничтожили в окопах группу солдат ВСУ численностью до восьми человек. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным Даг.

Mil.ru АГС

Российский боец отметил, что украинские силы в настоящее время активизировались и работают одновременно из нескольких орудий — танков и минометов.

Спецназовцы нанесли удар по вражеским окопам с расстояния 850–900 метров из АГС-17.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации на донецком направлении уральские артиллеристы снайперским выстрелом с расстояния 10,5 км подбили танк ВСУ.