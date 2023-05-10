Москва, 10 мая, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Российская армия поменяла тактику нанесения высокоточных ударов по Украине. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

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Как пояснил эксперт, теперь вместо объектов инфраструктуры ВС России уничтожают резервные части и склады противника. Шурыгин высказал мнение, что разведка стала лучше отслеживать передвижение резервов, в том числе к линии фронта.

«Контрнаступление украинской армии перешло от стадии планирования к подготовке. Наши силы начали борьбу с тыловыми эшелонами», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на купянском направлении артиллеристы ВС России нанесли десять ударов по скоплениям техники и живой силы ВСУ, тем самым сорвав три попытки украинских войск провести ротацию.