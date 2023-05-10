Москва, 10 мая, 2023, 05:18 — ИА Регнум. На купянском направлении артиллеристы ВС России нанесли десять ударов по скоплениям техники и живой силы ВСУ, тем самым сорвав три попытки украинских войск провести ротацию. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Под обстрел артиллерии в районе населённых пунктов Двуречное, Синьковка, Табаевка попали живая сила и военная техника 14-й отдельной механизированной бригады и трёх бригад территориальной обороны ВСУ.

В районе урочища Волчьего ударом из РСЗО «Град» была уничтожена вражеская установка 2С-3 «Акация».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе удара артиллерии по району Часова Яра был ликвидирован главный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Титаренко.