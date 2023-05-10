РИА Новости: на донецком направлении уральские артиллеристы снайперским выстрелом поразили танк ВСУ

Москва, , 05:06 — REGNUM В ходе спецоперации на донецком направлении уральские артиллеристы снайперским выстрелом с расстояния 10,5 км подбили танк ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий Андрей Медведев.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Боец отметил, что подразделения работают не в составе дивизионной батареи, а поорудийно, что позволяет избежать скученности техники, а каждой единице — отрабатывать отдельную цель.

Медведев добавил, что в основном мобилизованные для спецоперации с Урала — это выходцы из Екатеринбургского артиллерийского высшего командного училища (ЕВАКУ), которое было закрыто в 2011 году.

Как сообщало ИА REGNUM, военные эксперты США пытались понять и не смогли, как ВС России удаётся «глушить» ракетные комплексы HIMARS, которые они передали киевской армии. Об этом размышляет автор Military Watch Magazine.