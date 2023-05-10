Греческий экс-генерал Христу: ВСУ не имеет никаких возможностей для контрнаступления на Россию

Афины , , 04:56 — REGNUM Киевская армия не сможет провести контрнаступление в силу того, что не имеет для этого необходимых возможностей. Об этом РИА Новости заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

Танк ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Офицер пояснил, что пока боевые действия ведутся на ограниченном поле, Украина ещё держится.

«Если поле расширится до театров действий, ВСУ не сможет ответить», — считает Павлос Христу.

Эксперт добавил, что если будет открыт и другой фронт, то вряд ли Украина сможет выстоять.

«Генеральное наступление Украины на всех фронтах невозможно. Его не может быть. Потому что военный механизм Украины не располагает такими возможностями», — заключил генерал и посоветовал Киеву «идти на переговоры о заключении соглашения».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов заявил, что ВСУ сформировали восемь механизированных бригад общей численностью до 80 тыс. человек для проведения контрнаступательной операции.