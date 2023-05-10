Таможня КНР заявила, что товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 41% с начала 2023 года

Пекин, , 04:18 — REGNUM За четыре месяца 2023 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 41,3%, до 73,148 млрд долларов. Статистику опубликовало главное таможенное управление КНР.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

С января по апрель Китай ввёз в Россию товаров на 67,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года — на сумму более 33,6 млрд долларов. В обратном направлении поставки выросли на 24,8%, до 39,4 млрд долларов.

Из России в КНР вывозят в основном нефть, газ, уголь, продовольствие, металлы, древесину и продукцию химической промышленности. Пекин продаёт Москве электронику, оборудование, бытовую технику, авто и потребительские товары.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 мая заявил, что работу по наращиванию использования национальных валют в расчётах стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже невозможно остановить.