Пентагон: спутники для слежения за гиперзвуковым оружием США запустят в этом году

Вашингтон, , 04:01 — REGNUM В США разрабатывают датчик отслеживания гиперзвукового оружия и баллистических ракет в космосе, который позволит начать в этом году работать на орбите группировке спутников Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) и демонстрировать возможности по слежению и наведению на цели при гиперзвуковых запусках. Об этом рассказал на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хилл.

Гиперзвуковое оружие Nationalinterest.org

Он отметил, что HBTSS будет осуществлять сбор данных в течение 2024 года.

Американские военно-промышленные компании получили от Пентагона на разработку спутников для HBTSS более 170 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, для противодействия российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал» Украине недостаточно боевого арсенала. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат.