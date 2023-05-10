Ольга Бузова в Цюрихе подверглась нападкам украинских туристов

Цюрих, Швейцария, , 03:56 — REGNUM Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, будучи на отдыхе в швейцарском Цюрихе, подверглась нападкам украинских туристов.

Ольга Бузова Скриншот видео в YouTube

Видео появилось в Сети. Мужчина и женщина в отеле у ресепшена стали задавать Бузовой провокационные вопросы о спецоперации, оскорбляли.

Певица не стала им отвечать, развернулась и ушла. Провокаторы пытались её остановить.

В комментариях под видео пользователи эмоционально отреагировали на провокацию, а Ольгу Бузову похвалили за сдержанность.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского делегата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).