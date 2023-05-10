Цюрих, Швейцария, 10 мая, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, будучи на отдыхе в швейцарском Цюрихе, подверглась нападкам украинских туристов.

Скриншот видео в YouTube Ольга Бузова

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Видео появилось в Сети. Мужчина и женщина в отеле у ресепшена стали задавать Бузовой провокационные вопросы о спецоперации, оскорбляли.

Певица не стала им отвечать, развернулась и ушла. Провокаторы пытались её остановить.

В комментариях под видео пользователи эмоционально отреагировали на провокацию, а Ольгу Бузову похвалили за сдержанность.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского делегата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).