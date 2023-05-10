Ольга Бузова в Цюрихе подверглась нападкам украинских туристов
Ольга Бузова в Цюрихе подверглась нападкам украинских туристов
Цюрих, Швейцария, 10 мая, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, будучи на отдыхе в швейцарском Цюрихе, подверглась нападкам украинских туристов.
Скриншот видео в YouTube
Ольга Бузова
Видео появилось в Сети. Мужчина и женщина в отеле у ресепшена стали задавать Бузовой провокационные вопросы о спецоперации, оскорбляли.
Певица не стала им отвечать, развернулась и ушла. Провокаторы пытались её остановить.
В комментариях под видео пользователи эмоционально отреагировали на провокацию, а Ольгу Бузову похвалили за сдержанность.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского делегата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).