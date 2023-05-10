Глава Генштаба США Милли: самой мощной технологией в ведении войны является искусственный интеллект

Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Самой мощной технологией в ведении войны является искусственный интеллект (ИИ), уверен председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

Искусственный интеллект Цитата к/ф «Матрица. Перезагрузка». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 2003. США, Австралия

Он считает, что страна, которая сможет внедрить ИИ и квантовые вычисления в военное дело, получит значительные преимущества. Одним из них является возможность принимать решения быстрее и точнее, чем противник.

Как сообщало ИА REGNUM, американский миллиардер Илон Маск уверен, что искусственный интеллект неизбежно вырвется из-под контроля человека, обладая при этом потенциалом для уничтожения человечества.