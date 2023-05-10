Полковник запаса Насонов: киевская армия подготовила почти 80 тыс. военных для контрнаступления

Москва, , 03:24 — REGNUM Эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов заявил, что ВСУ сформировали восемь механизированных бригад с общей численностью до 80 тыс. человек для проведения контрнаступательной операции. Об этом он сообщил URA. RU.

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Офицер считает, что Киев завышает ранее озвученное количество живой силы, готовой к наступлению.

«Даже со всеми силами усиления их порядка 75-80 тыс. Тот комплект боевой техники, который анонсируется в качестве поставки, не предполагает достаточной возможности весь этот личный состав убрать под броню», — сказал Насонов, добавив, что ВСУ с такой численностью не удастся прорвать глубокоэшелонированную российскую оборону.

При этом эксперт не отрицает, что киевская армия может нанести удар.

Как сообщало ИА REGNUM, в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ от отравления пельменями, которые поступили от волонтёров, умерли сразу 40 бойцов.