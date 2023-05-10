Военный эксперт назвал количество солдат ВСУ, готовых для контрнаступления
Москва, 10 мая 2023, 03:24 — REGNUM Эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов заявил, что ВСУ сформировали восемь механизированных бригад с общей численностью до 80 тыс. человек для проведения контрнаступательной операции. Об этом он сообщил URA. RU.
Офицер считает, что Киев завышает ранее озвученное количество живой силы, готовой к наступлению.
«Даже со всеми силами усиления их порядка 75-80 тыс. Тот комплект боевой техники, который анонсируется в качестве поставки, не предполагает достаточной возможности весь этот личный состав убрать под броню», — сказал Насонов, добавив, что ВСУ с такой численностью не удастся прорвать глубокоэшелонированную российскую оборону.
При этом эксперт не отрицает, что киевская армия может нанести удар.
Как сообщало ИА REGNUM, в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ от отравления пельменями, которые поступили от волонтёров, умерли сразу 40 бойцов.