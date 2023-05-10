Москва, 10 мая, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов заявил, что ВСУ сформировали восемь механизированных бригад общей численностью до 80 тыс. человек для проведения контрнаступательной операции. Об этом он сообщил URA. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Офицер считает, что Киев завышает ранее озвученное количество живой силы, готовой к наступлению.

«Даже со всеми силами усиления их порядка 75-80 тыс. Тот комплект боевой техники, который анонсируется в качестве поставки, не предполагает достаточной возможности весь этот личный состав убрать под броню», — сказал Насонов, добавив, что ВСУ с такой численностью не удастся прорвать глубокоэшелонированную российскую оборону.

При этом эксперт не отрицает, что киевская армия может нанести удар.

Как сообщало ИА REGNUM, в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ от отравления пельменями, которые поступили от волонтёров, умерли сразу 40 бойцов.