ДНР, 10 мая, 2023, 03:07 — ИА Регнум. В ходе удара артиллерии по району Часова Яра был ликвидирован главный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Титаренко. Об этом 10 мая сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской Весны».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Авторы канала отметили, что Титаренко был главным консультантом по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 9 мая сообщал, что Титаренко погиб в ДНР в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, две диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены на купянском направлении, из самоходной артиллерийской установки «Акация» ликвидировано артиллерийское орудие Д-30 в районе Волчанска.