Байден заявил, что предполагаемый дефолт станет разрушительным для американской экономики

Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден считает, что предсказываемый экспертами дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга станет разрушительным для экономики США.

Президент США Джо Байден выступает на церемонии открытия Конференции ООН по изменению климата в Глазго. 2021 The White House

«Я не знаю, что думает спикер Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. Думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», — сказал журналистам американский лидер.

Президент отметил, что не исключает дефолта, а также не отверг возможности кратковременного повышения потолка госдолга.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи 9 мая Байден и лидеры Конгресса не достигли договоренностей по повышению потолка госдолга страны. Стороны высказали свои позиции, но к единому соглашению не пришли.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 9 мая журналистам, что возможный дефолт в США будет выгоден России и Китаю.