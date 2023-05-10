Посол Антонов: США осознают безальтернативность прагматичных отношений с Россией

Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов с надеждой высказался о том, что США всё же откажутся от враждебной политики в отношении России. Своё мнение дипломат выразил 9 мая на торжественном приёме в посольстве РФ.

Анатолий Антонов МИД России

«Настанет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики, осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией на благо народов, стран и всего человечества», — сказал Анатолий Антонов.

Дипломат акцентировал, что в России помнят братство по оружию с американцами в годы Великой Отечественной войны.

«Многим людям в братской для нас стране перевернули самосознание, программируя их на войну с Россией. Считаю долгом каждого из нас передавать историческую правду», — подытожил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, историк Второй мировой войны, занимающийся увековечиванием памяти единственного женского отряда французского Сопротивления «Родина», Рене Барки уличил Запад в настойчивом преуменьшении роли СССР в победе над нацистской Германией. По его словам, фашизм «опасно возвышается».