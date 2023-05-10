TNI: предоставленные ВСУ системы Patriot станут лёгкой мишенью для Вооруженных сил России

Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Поставляемые Украине системы Patriot стали стратегической ошибкой США. Они не позволят завершить конфликт и перейти к переговорам по возвращению Киеву Крыма и Донбасса, а лишь продлят кровавую бойню. Такое мнение в статье в The National Interest высказал военный аналитик Джефф Ламер.

Patriot

Он подчеркнул, что система сама по себе не может использоваться в отрыве от других систем ПВО, так как её покрытие является частичным. Таким образом, она будет давать ложное ощущение защищенности украинского неба и станет легкой мишенью для ударов со стороны России, так как радары Patriot выдают своё местоположение.

К тому же применение Patriot против ВС России невыгодно: »… сомнительно использовать перехватчики стоимостью три миллиона долларов для уничтожения беспилотников, стоимость которых в разы меньше».

Как сообщало ИА REGNUM, США не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности семейства ATACMS. Это сделает Великобритания, а Америка продолжит обеспечивать Киев комплексами Patriot, боеприпасами и бронетехникой.