Москва, 10 мая, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Журналист Михаил Шахназаров поддержал волну негодования по поводу высказываний певицы Лаймы Вайкуле о Дне Победы. Он опубликовал в своём Telegram-канале снимок, который подтверждает лицемерную и лживую натуру артистки. Это фото, после её слов о Дне Победы, можно считать компроматом.

Okras Лайма Вайкуле

Скриншот Telegram-канала Михаила Шахназарова Вайкуле с Ярмольником и Буйновым радуется Дню Победы

Фото, где Вайкуле стоит в обнимку с актёром Леонидом Ярмольником и певцом Александром Буйновым, сделано несколько лет назад в День Победы. Открытая улыбка и радость на её лице свидетельствуют, что празднование 9 Мая её не удручает и она отмечает день Победы в России.

«Было?» — подписал под фотографией Шахназаров.

Как сообщало ИА REGNUM, у Вайкуле вызвало искренние недоумение то, с каким негативом в России отреагировали на её слова об «узурпированности» россиянами Дня Победы, дяде эсэсовце и отсутствии художественной ценности у памятника советским воинам. При этом она заявила, что никогда не отмечала и не понимала День Победы.

После таких заявлений на неё обрушилась волна гневных комментариев.

Общественники направили обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить Вайкуле по статье о реабилитации нацизма.